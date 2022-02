Amyl and The Sniffers e Flaming Lips illuminano Acieloaperto

Lo staff di Acieloaperto mette a segno due grandi colpi per la prossima estate.

Con Ben Harper già sold out per mercoledì 3 Agosto, l’ultimo nome annunciato è quello degli australiani Amyl and the Sniffers, famosi per i loro live esplosivi e pronti ad atterrare giovedì 16 giugno nella splendida cornice della Rocca Malatestiana di Cesena per presentare il loro secondo album “Comfort To Me” uscito per Rough Trade. Sarà un’occasione imperdibile per ascoltarli dal vivo questa estate nell’unica apparizione italiana da headliner, oltre all’opening per i Green Day.

A proposito dell’album, Amy Taylor dice : «Se dovessi spiegare com’è questo disco, direi che è come guardare un episodio di The Nanny, ma l’ambientazione è uno spettacolo automobilistico australiano, la Tata si preoccupa dei problemi sociali e ha letto un paio di libri e il signor Sheffield sta bevendo birra al sole. È una Mitsubishi Lancer che va leggermente oltre il limite di velocità in una zona scolastica. È rendersi conto di quanto sia bello indossare pantaloni sportivi a letto. È avere qualcuno che vuole cucinarti la cena quando sei davvero distrutta. Sono io che faccio pugilato a vuoto sul palco, coperta di sudore, invece di sedermi tranquillamente in un angolo». “Comfort To Me” è stato Album of the Day per la BBC6 e Album of the Week nei media globali.

Pochi giorni prima abbiamo salutato il ritorno in concerto dei Flaming Lips, schedulati per martedì 2 Agosto alla Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC). “American Head”, uscito nel 2020, è il sedicesimo album in studio: regala tredici brani dalle atmosfere cinematografiche, prodotti dal collaboratore di lunga data Dave Fridmann insieme alla band. “God and the Policemen” vede ai cori la superstar country Kasey Musgraves. Lanciato dal singolo “Flowers of Neptune 6”, “American Head” affronta un salto temporale che occupa uno spazio simile a quello di “The Soft Bulletin” o “Yoshimi Battles The Pink Robots”, figurando tra i loro lavori più belli e organici di sempre.

Stay Tuned, le sorprese non finiscono qua: perchè Acieloaperto festeggia i suoi primi dieci anni.

AMYL AND THE SNIFFERS, giovedì 16 giugno 2022, in collaborazione con Comcerto

Rocca Malatestiana di Cesena, via Ca degli Ordelaffi 8

BIGLIETTI Disponibili in prevendita su TicketOne e Ticketmaster da lunedì 31 gennaio alle 11:00.

THE FLAMING LIPS, martedì 2 agosto 2022, in collaborazione con Barley Arts

Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, via Due Martiri 2

BIGLIETTI: 30 € + d.d.p., disponibili in prevendita tramite circuito TicketOne

Foto di Jamie Wdziekonski