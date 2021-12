Paolo Bardelli Awards 2021

Top-20 Albums 2021

1. MARISSA NADLER, “The Path of The Clouds”

Pur non essendo un fan di Marissa Nadler (fino ad oggi) questa volta la ragazza della Sacred Bones Records, ormai diventata grande (ha compiuto 40 anni), ha scritto un album senza tempo che fa scorrere immagini davanti agli occhi. In molti hanno scritto che è il suo “Murder Ballads” ma io direi più un suo “The Virgin Suicides” che poi siamo lì. Da oggi in poi non potrò più prescindere da lei.

2. SUFJAN STEVENS & ANGELO DE AUGUSTINE, “A Beginner’s Mind”

3. GOAT GIRL, “On All Fours”

4. TURNSTILE, “GLOW ON”

5. BILLIE EILISH, “Happier Than Ever”

6. STEVE GUNN, “Other You”

7. DINOSAUR JR., “Sweep It Into Space”

8. ARLO PARKS, “Collapsed in Sunbeams”

9. WOLF ALICE, “Blue Weekend”

10. MOGWAI, “As The Love Continues”

11. EERA, “Speak”

12. DAMON ALBARN, “The Nearer The Mountain, More Pure The Stream Flows”

13. LUNO, “Homo Pacificus”

14. DJANGO DJANGO, “Glowing in the Dark”

15. FAYE WEBSTER, “I Know I’m Funny haha”

16. IDLES, “Crawler”

17. ST. VINCENT, “Daddy’s Home”

18. WAVVES, “Hideaway”

19. MARTINA TOPLEY-BIRD, “Forever I Wait”

20. COLLEEN GREEN, “Cool”

Top-73 Songs 2021

1. SHARON VAN ETTEN & ANGEL OLSEN, “Like I Used To”

Una coppia esplosiva per una canzone epica, coinvolgente, senza tempo: un bagliore di bellezza talmente scintillante da rimanerne accecati.

2. DINOSAUR JR., “Garden”

3. TURNSTILE, “Holiday”

4. JUNODREAM, “Let Me Breathe Again”

5. CARMEN CONSOLI, “Volevo Fare la Rockstar”

6. MARISSA NADLER, “The Path Of The Clouds”

7. SUFJAN STEVENS & ANGELO DE AUGUSTINE, “The Pillar of Souls”

8. TURNSTILE, “Fly Again”

9. BILLIE EILISH, “Oxytocin”

10. GOAT GIRL, “The Crack”

11. EERA, “Falling Between The Ice”

12. IDLES, “The Beachland Ballroom”

13. YVES TUMOR, “Jackie”

14. MARISSA NADLER, “Well Sometimes You Just Can’t Stay”

15. LOW, “White Horses”

16. VÖK, “Lost in the Weekend”

17. MARISSA NADLER, “Couldn’t Have Done The Killing”

18. DAMON ALBARN, “Daft Wader”

19. YVES TUMOR, “Secrecy Is Incredibly Important To The Both of Them”

20. KANYE WEST, “Hurricane”

21. ARLO PARKS, “Eugene”

22. WOLF ALICE, “Smile”

23. TIM COHEN, “Bottom Feeders”

24. LUNO, “Valerie”

25. GARBAGE, “Wolves”

26. MADAME, “Marea”

27. MOLLY LEWIS, “Oceanic Feeling”

28. WOLF ALICE, “Feeling Myself”

29. FAYE WEBSTER, “I Know I’m Funny haha”

30. ST. VINCENT, “Live in the Dream”

31. INHALER, “Cheer Up Baby”

32. WAVVES, “Sking Feeling”

33. CHASTITY, “Dying To Live”

34. ARLO PARKS, “Hurt”

35. TIRZAH, “Send Me”

36. WOLF ALICE, “Delicious Things”

37. DINOSAUR JR., “Take It Back”

38. GOAT GIRL, “Pest”

39. LIZ COOPER, “Slice Of Life”

40. BILLIE EILISH, “OverHeated”

41. ARLO PARKS, “Caroline”

42. SQUID, “Narrator”

43. STEVE GUNN, “Other You”

44. SUFJAN STEVENS & ANGELO DE AUGUSTINE, “Beginner’s Mind”b

45. MINOR MOON, “Under An Ocean of Holes”

46. DRY CLEANING, “Spoils”

47. THE CORAL, “Vacancy”

48. COLEEN GREEN, “Highway”

49. NEWDAD, “Blue”

50. MARTINA TOPLEY-BIRD, “Pure Heart”

51. LANA DEL REY, “Cherry Blossom”

52. JULIA BARDO, “No Feeling”

53. ANDY SHAUF, “Jaywalker”

54. ZELLA DAY (feat. WEYES BLOOD), “Holocene”

55. DINOSAUR JR., “I Met The Stones”

56. MINOR MOON, “The Ground”

57. NEWDAD, “Slowly”

58. MORCHEEBA, “Namaste”

59. TUNE-YARDS, “hypnotized”

60. ALEXA MELO, “You Don’t Love me”

61. COURTNEY BARNETT, “Rae Street”

62. CIRCUIT DES YEUX, “Dogma”

63. CARMEN CONSOLI, “Qualcosa di me che non ti aspetti”

64. JANE WEAVER, “Heartlow”

65. POPPY, “Flux”

66. WEBBED WING, “Make a Dime”

67. CHASTITY, “Pummeling”

68. HEARTLESS BASTARDS, “Photograph”

69. THE THIRD SOUND, “Your Love Is Evol”

70. KING WOMAN, “Psychic Wound”

71. A.G. COOK & CHARLI XCX, “Xcxoplex”

72. MIDLAKE, “Meanwhile…”

73. LANTERNS ON THE LAKE, “Don’t Have Nightmares”

Best EP 2021

JUNODREAM, “Travel Guide”

YVES TUMOR, “The Asymptotical World”

Best Album Italia 2021

1. CARMEN CONSOLI, “Volevo Fare la Rockstar”

2. FELPA, “Prospettiva”

3. XENBOI, “Xenboi”

Best Video Live 2021



Non so voi, ma io avrei voluto essere lì sotto al palco dei Turnstile: forse non avrei fatto stagediving con capriola, ma vuoi mettere ugualmente la soddisfazione!

Best Recupero Song Dell’Anno Passato

KATY J PEARSON, “Take Back The Radio” (2020)

Best Remix 2021

TRICKY, “Like a Stone” (trentemøller remix)

Best Cover 2021

UNLOVED, “Strange Effect”

Best Copertina 2021

Il carrello dei bolliti 2021

CLAIRO, “Sling”

Nel suo primo album “Immunity” (2019), Clairo suonava fresca come la ventenne che è, mentre in questo “Sling” suona come mia nonna (e si sente che è eterodirezionata… qualcuno ha detto Jack Antonoff?)

COURTNEY BARNETT “Things Take Time, Take Time”

Non ci si aspettava una Courtney fiacca.

La soddisfazione 2021

La pubblicazione, a maggio, del mio libro “1991. Il risveglio del rock. Brit pop, trip hop, crossover, grunge e altra musica eccitante” (Arcana): mi ha permesso di portarlo in giro per un po’ di presentazioni che sono state il sale di questo 2021 in cui si è tornato parzialmente a chiacchierare di musica in presenza. Condividere la nostra passione musicale de visu è impagabile.

(Paolo Bardelli)

