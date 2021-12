Monica Mazzoli Awards 2021

Dopo quasi due anni di pandemia, per la musica dal vivo – in Italia – poco o nulla sembra essere cambiato: si è ripreso, prima del recente stop, a fare piccoli concerti e pure qualche festival (il TOdays, il primo nome che mi viene in mente) ma la situazione pre-covid sembra ancora un miraggio. Diventa quindi vitale sostenere la musica, come mai prima credo di essermi rifugiata nell’acquisto e ascolto di dischi. Mercatini, fiere e negozi di dischi. Un toccasana per l’anima, soprattutto quando piccole etichette locali (delle tue parti) pubblicano produzioni belle e il negozio di dischi vicino casa lo distribuisce. Una rete di supporto della musica indipendente fondamentale. Ah, il disco in questione è “Dead from the Basement” dei Dead Bandit, uscito per la Fiorentina Quindi Records e comprato dalla sottoscritta a Isoma Records (Antella, Firenze). Menzione anche per tutte le realtà che, nonostante tutto, hanno ripreso ad organizzare eventi. Per dire, il concerto di Stuart A. Staples (Tindersticks) al Teatro Della Limonaia è stato un piacevole dejavu emotivo.

Foto del 2021: Il doppio vinile di Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive). “Paura. A Collection of Italian Horrors Sounds from the Cam Sugar Archive” è una fotografia perfetta dell’estetica sonora del Giallo all’Italiana (e in alcuni casi Horror), ne mette in risalto alcuni tratti stilistici ben delineati: la classica nenia infantile morriconiana di “Mio Caro Assassino”, la voce conturbante di Edda Dell’Orso (“La Notte che Evelyn uscì dalla tomba” di Bruno Nicolai, “Ansimando” di Morricone), la contrapposizione tra musica e immagini data dall’utilizzo di registri espressivi diversi (Riz Ortolani docet in più occasioni, nella compilation sono presenti i titoli de “L’etrusco uccide ancora”).

La mia consueta lista di fine anno:

Top 10 dischi

1. Isaiah Collier & The Chosen Few – Cosmic Transitions

2. Elori Saxl – The Blue Of Distance

3. Natural Information Society with Evan Parker – descension (Out of Our Constrictions)

4. Carwyn Ellis & Rio 18 – Yn Rio

5. Limiñanas/ Garnier – De película

6. DJINN – Transmission

7. Tonstartssbandht – Petunia

8. Bobby Lee – Origin Myths

9. Colin Fisher – Reflections of the Invisible World

10. Dummy – Mandatory Enjoyment

Top 5 EP

1. Saman Shahi – Microlocking

2. Molly Lewis – The Forgotten Edge

3. Dora Morelenbaum – Vento de Beirada

4. Pink Siifu & Fly Anakin – $mokebreak

5. Laure Briard – Eu Voo

Altri Dischi

In ordine sparso e divisi per macro-categorie (solo per non fare un listone troppo

caotico):

Psichedelia, Experimental Rock, Folk, Chamber Pop, Art Pop, …

Monde UFO – 7171

Beautify Junkyards – Cosmorama

University Challenged – Oh Temple!

Low – Hey What

Moin – Moot!

Springtime – Springtime

Matt Berry – The Blue Elephant

Cameron Knowler & Eli Winter – Anticipation

Arooj Aftab – Vulture Prince

Mega Bog – Life, and Another

Macie Stewart – Mouth Full of Glass

Rodrigo Amarante – Drama

Jadsa – Olho de vidro

Marissa Nadler – The Path of the Cloudsà

Carwyn Ellis & Rio 18 – Mas

Bill Mackay And Nathan Bowles – Keys

Chris Corsano & Bill Orcutt – Made Out of Sound

Lael Neale – Acquainted with Night

Astral Brain – The Bewildered Mind

Steve Gunn – Other You

Writhing Squares — Chart for the Solution

Acid Twilight – Acid Twilight

Territori di confine (i non catalogabili in un genere)

Jeff Parker – Forfolks

Mariá Portugal – Erosão

Ben LaMar Gay – Open Arms to Open Us

Patrick Shiroishi – Hidemi

Houeida Hedfi – Fleuves de l’Âme

Vasconcelos Sentimento – Furto

Lady Blackbird – Black Acid Soul

Space Afrika – Honest Labour

Dead Bandit – From the Basement

Balkan Taksim – Disko telegraf

Théorème – Les Artisans

Mabe Fratti – Será que ahora podremos entendernos

Dina Ögon – Dina Ögon

Sven Wunder – Natura Morta

Jazz

William Parker – Mayan Space Station

Work Money Death – The Space in Which the Uncontrollable Unknown Resides, Can Be the Place from Which Creation Arises

Irreversible Entanglements – Open the Gates

Damon Locks – Black Monument Ensemble – NOW

Ill Considered – Liminal Space

Graham Costello’s Strata – Second Lives

De Beren Gieren – Less Is Endless

BADBADNOTGOOD – Talk Memory

See Through 4 – Permanent Moving Parts

Chelsea Carmichael – The River Doesn’t Like Strangers

Emma-Jean Thackray – Yellow

John Carroll Kirby – Septet

Elettronica, Ambient, Techno, Library Music

Skee Mask – Pool

Alessandro Cortini – SCURO CHIARO

Don Zilla – Ekizikiza Mubwengula

Pye Corner Audio – Entangled Routes

D. Rothon – Memories of Earth

Tomaga – Intimate Immensity

Blak Saagan – Se Ci Fosse La Luce Sarebbe Bellissimo

Soul

Neal Francis – In Plain Sight

Hip Hop

Armand Hammer/The Alchemist – Haram

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

McKinley Dixon – For My Mama and Anyone Who Look Like Her

Sentieri squisitamente pop e leggere divagazioni – in giro per il mondo

Don Melody Club – Pure Donzin

Kit Sebastian – Melodi

Leo Blomov – Carpe Noctem

Power Pop, Jangle Pop

John Myrtle – Myrtle Soup

Motorists – Surrounded

Ducks Ltd. – Modern Fiction

Portable Radio – Portable Radio

Kiwi Jr. – Cooler Returns

Radio Days – Rave on!

The Umbrella Puzzles – A Slowly Dawning Realization

Grand Drifter – Only Child

Retro sounds con stile

Discodor – Discodor

Old but gold

Caetano Veloso – Meu Coco

Michael Hurley – The Time of the Foxgloves

Live album

Gnod – Easy to Build, Hard to Destroy

Les Filles de Illighadad – At Pioneer Works

Colonne sonore

Eiko Ishibashi – Drive my car

Sparks – Annette

Recuperi di dischi prodotti nel 2020

Uscita fisica dell’EP del progetto Upupayāma di Alessio Ferrari

Ristampa dell’album omonimo dei Guardian Singles

The Sound of 2021

Top 5 Ristampe

1. Roger Fakhr – Fine Away (Habibi Funk Records)

2. Bill Stone – Stone (Drag City)

3. Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) – vedi foto

4. Leo Nocentelli – Another Side (Light in the Attic)

5. Pastor T.L. Barrett & The Youth For Christ Choir – I Shall Wear a Crown (Light in the Attic)

Un concerto

Stuart A. Staples, Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia, 11/12/2021



11/12/2021 – Concerto intimo: luci soffuse, piano, voce (e talvolta chitarra). Nella cornice del Teatro della Limonaia, a Sesto Fiorentino, Stuart A. Staples e Dan McKinna spogliano, mettono a nudo le canzoni dei Tindersticks: brani come “This Fire of Autumn”, “How he entered”, “Pinky in the Twilight”, “For the Beauty”, “Dying slowly” ondeggiano leggeri pur non perdendo mai di profondità.

Un Film

Due (Deux), film del 2019 di Filippo Meneghetti, uscito nelle sale italiane quest’anno

Un Libro

La ristampa di “Mondo Exotica. Suoni, visioni e manie della rivoluzione Lounge” (Marsilio Editori): versione aggiornata del saggio di Francesco Adinolfi, studio appassionato dell’esotismo sonoro: lounge music, exotica, spy music, easy listening, space age pop, library music.

Video dell’anno

Molly Lewis – Oceanic Feeling (dir. Drew Bienemann e Molly Lewis)