Carmine D’Amico Awards 2021

Scrivo queste righe mentre Helsinki è buia e grigia, con i vaccini che sono appena iniziati. Non vedo l’ora di rileggerle quando ci sarà tanta luce e tanta gente sotto ad un palco.

Questa era la chiusura del mio post un anno fa. Non è andata proprio così.

Nel 2021 mi sono successe veramente tante cose, nel 2022 voglio me ne succedano molte di più. Mi sono innamorato, sono tornato a leggere romanzi, ho capito quanto è bello il mare a fine settembre. Sono stato tredici mesi lontano dall’Italia, non ho scritto nessuna recensione per Kalporz, non sono andato in giro a scattare foto, ho cambiato terapeuta, ho ascoltato meno musica rispetto al solito.

Ho compiuto trent’anni.

Always looking for that one sure thing

Oh, you wanted so desperately

Il disco che ho ascoltato di più nel 2021:

Genesis Owusu – Smiling With No Teeth

La canzone che ho ascoltato di più nel 2021:

James Blake ft. SZA – Coming Back

La “cosa” più bella che ho visto nel 2021:

Uno spogliatoio in festa dopo una vittoria

15 dischi per ricordarmi di quando ho compiuto 15×2 anni

Low – HEY WHAT

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Moor Mother – Black Encyclopedia of the Air

Helado Negro – Far In

Genesis Owusu – Smiling with No Teeth

Loraine James – Reflection

Damon Albarn – The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows

Sega Bodega – Romeo

Koreless – Agor

Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Billie Eilish – Happier Than Ever

James Blake – Friends That Break Your Heart

Tyler, the Creator – CALL ME IF YOU GET LOST

Erika de Casier – Sensational

LINGUA IGNOTA – SINNER GET READY