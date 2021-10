[Première] Antonio Raia e Renato Fiorito uniscono le forze in “Too Many Reasons”

I compositori e sound artist napoletani Antonio Raia (che noi a Kalporz abbiamo intervistato qui) e Renato Fiorito annunciano il loro primo album composto a quattro mani: “Thin Reactions” è in uscita (in digitale e vinile) il 29 ottobre per la neonata etichetta napoletana Non sempre nuoce, focalizzata sulla scena underground tra post clubbing e sonorità mediterranee retrò.

Kalporz e Monolith Cocktail presentano volentieri in anteprima esclusiva, in contemporanea per l’Italia e la Gran Bretagna, la prima traccia estratta, “Too Many Reasons”, un’ambientazione sonora di 18 minuti in cui il fruscio dell’immanenza incontra il sax di Raia.

Thin Reactions by Raia | Fiorito

“Thin Reactions” si muove tra musica ambient e ritmiche irregolari in un continuo gioco di rimandi tra timbri acustici ed elettronici. L’album è stato composto nel corso di diversi mesi e in clima di lockdown; nonostante ciò non riflette la sensazione di costrizione tipica di questo periodo, rappresenta invece una sorta di fuga da una realtà febbrile, un tentativo di creare un diversivo per allontanarsi da una pesante sensazione di stagnazione.

Come dicono i due musicisti “Thin Reactions è un album di suoni provenienti da città invisibili e paesaggi intimi. È un viaggio sonoro che permette di concedersi un respiro profondo”.

Ascoltare “Thin Reactions” è come camminare ai confini del mondo, in un paesaggio deserto e onirico, cullato da suoni intensi, e tenui a tratti, che lentamente diventano melodie confortanti.

Un’esperienza intima e viscerale.

foto di Tommaso Vitiello