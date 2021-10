I Rolling Stones a Hyde Park nel 1969, la mostra fotografica

Dal 15 ottobre all’ 11 novembre 2021, presso l’Archivio Fotografico Storico Ferraina – via Muzio Scevola, 4, Milano (M/M Lambrate) si terrà per la prima volta una mostra di oltre 100 scatti di uno dei concerti rock più importanti degli anni Sessanta. Un mitico concerto che vide un altissima affluenza di giovani nel parco londinese, in omaggio al genio degli Stones -Brian Jones- morto tragicamente due giorni prima.

Il concerto gratuito si tenne il 5 luglio 1969 a Hyde Park, Londra, e non vide solo la presenza dei Rolling Stones, ma anche dei King Crimson e Roy Harper, nonché dei Family e Alexis Korner. Di quel concerto esiste anche una registrazione video: dopo una serie di apparizioni su videocassetta per etichette minori o su bootleg, “The Stones In The Park” fu pubblicato su DVD-Video nel marzo del 2001

Per l’occasione l’Archivio Ferraina metterà a disposizione per il pubblico 24 fotografie di medio formato e quasi un centinaio di piccolo formato da visionare e portare via a buon prezzo.

Ribadisce il titolare dell’archivio sign. Giuseppe Ferraina: “Nella filosofia del nostro archivio, nel nostro orizzonte, c’è la passione di diffondere materiale culturale storico importante e inedito unito alla grande qualità di produzione, che nel nostro caso è artigianale, parliamo di procedimento ai sali d’argento su supporto di carte baritate. Questo, attenzione, a dei prezzi ultra accessibili. Perchè noi amiamo innanzitutto il nostro lavoro…”

La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 – 13:30 alle 17:00 – 20:00

per info: info@archivioferraina.com

tel. 3479870075

foto fornita dall’Archivio Ferrera per scopi giornalistici