I Notwist sfidano la pioggia risalendo l’A-14

The Notwist, Arena Puccini, Bologna, 20 Settembre 2021

Tempo incerto a Bologna, in un lunedì settembrino e di fermento (non solo vinicolo) per una delle formazioni europee più apprezzate e innovative del nuovo millennio. The Notwist sono infatti la ciliegina sulla torta di una rassegna open air – Sunshine Superheroes, curata dal Locomotiv Club – che ha visto ospiti tra gli altri The Comet Is Coming, Venerus e Giovanni Lindo Ferretti.

Scende pioggia a catinelle in A-14, percorsa anche dagli stessi Notwist che la domenica si erano esibiti alla Mole di Ancona, mettendo in forse il concerto che poi subirà solo un piccolo ritardo. Ma è affascinante come le nuvole danzino sulle sonorità dei brani di “Vertigo Days” e di un repertorio straordinario con “Neon Golden” (2003) a farla da padrone, mentre a noi ci tocca stare seduti!

I bavaresi mantengono la formula vincente di trait-d’union tra canzoni che tanto mi aveva convinto in sede di recensione dell’ultimo lavoro. Così la barocca “Stars” fluisce nella new-wave poderosa di “Exit Strategy To Myself” che aumenta i giri per “Kong”, numero che melodicamente suona come i Cure di fine anni ottanta; i fratelli fondatori Markus e Micha Acher sono accompagnati dal batterista Andreas Haberl, l’altissimo (di statura) polistrumentista Cico Beck, Theresa Loibl a clarinetto e sax, Karl Ivar Refseth al vibrafono e Max Punktezahl a chitarra e tastiere.

Una piccola orchestra che viaggia senza timore tra indie-rock (“This Room”) e world music ipnotica (“Into The Ice Age”), sostando nel mondo quasi felliniano di “Object 11”, estratta da “The Messier Objects”, con interpolazioni di Daft Punk e “Last Night The Dj Saved My Life”. Questa sera ci salvano gli arpeggi malinconici di “Loose Ends” e i chorus da lacrime di “Pick Up The Phone” e “Consequence”, brani scolpiti nell’universo rock di ogni tempo. Le linee di basso scure di Micha fanno da contraltare alla voce da faro nella nebbia di Markus, tuttavia ancor più entusiasmante è la capacità di portare la musica sempre oltre, con un beat onnipresente e la matrice jam session garantita dai solo nella performance (esemplare “Into Another Tune”, da “Close To The Glass”).

Senza dimenticare riferimenti al loro background, nei cenni alla techno di Pantha Du Prince in “One With The Freaks” e al kraut dei Can per “Ship”, giungiamo al finale di “Gravity” dove le chitarre acquistano distorsione e feedback e sembrano duellare con la pioggia che comunque tornerà e priverà gli spettatori dell’esecuzione di “Pilot”. Ma non i Notwist di una meritata standing ovation.

La scaletta bolognese dei Notwist:

Into Love / Stars

Exit Strategy to Myself

Kong

Pick Up the Phone

Where You Find Me

Ship

Into the Ice Age

Oh Sweet Fire

Into Another Tune

Object 11

One With the Freaks

This Room

Loose Ends

Gravity

Consequence

(Matteo Maioli)