Ecco il programma del Live Rock Festival 2021 ad Acquaviva (SI)

Live Rock Festival c’è da 25 anni e quest’anno ha fatto uno sforzo in più, e si sa il perché, a mettere insieme una signora line-up, in particolare portando sul palco anche le star del jazz rock Uk The Comet Is Coming e il pop afrofuturista di Shingai, vocalist e bassista dei Noisettes.

Stelle d’oltreconfine che fanno pendant con ottimi artisti e band di casa nostra: Diaframma, Venerus, Elli De Mon, Murubu e Claver Gold, Serena Altavilla, Emma Nolde, A/lpaca, España Circo Este… E poi, incontri (Willie Peyote e Pippo Civati, Fabio Cantelli Anibaldi, Enrico Petrilli e Carlotta Vagnoli), live set all’alba (Godblesscomputer), trekking ecomusicali (con il jazz di Mirco Rubegni e Gabrio Baldacci).

Cinque giorni filati di musica ed eventi, dall’8 al 12 settembre all’Ex Fierale di Acquaviva, a due passi da Montepulciano (Siena).

Sempre a ingresso libero (solo 1,5 euro per la prenotazione, obbligatoria, sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice).

Di seguito il programma giorno per giorno.

Mercoledì 8 settembre

VENERUS

ELLI DE MON

BEATRICE LA SALA

Giovedì 9 settembre

MURUBUTU

SERENA ALTAVILLA

ESSERI GIOVANI – TALK con Fabio Cantelli Anibaldi, Enrico Petrilli, Carlotta Vagnoli

ABÈH – DJ SET

Venerdì 10 settembre

SHINGAI

A/LPACA

DITHYRAMBS

Sabato 11 settembre

THE COMET IS COMING

EMMA NOLDE

DOV’È WILLIE? – TALK con Pippo Civati e Willie Peyote

MIDGÈT – DJ SET

Domenica 12 settembre

DIAFRAMMA

ESPAÑA CIRCO ESTE

GINEVRA

GOODBLESSCOMPUTERS – ALL’ALBA

Live Rock Festival 2021 – 25esima edizione

8_12 settembre – Acquaviva/Montepulciano (Siena)

Info: www.liverockfestival.it – info@liverockfestival.it – 393.4271047

Ingresso libero prenotazione obbligatoria (1,5 euro) sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice

foto fornita dall’Ufficio Stampa Chiarello Puliti & Partners

in collaborazione con Marco Mannucci