Ottimo cartellone per il Barezzi Festival a Parma: in primis gli amatissimi Fontaines D.C., ma anche Iosonouncane, Carmen Consoli e gli attivissimi I Hate My Village.

“Mondi lontanissimi” è il titolo scelto per l’edizione 2021 del festival, ispirati dalla lezione di Franco Battiato, un Maestro nel costruire ponti ed immaginare incontri tra musiche e culture, che hanno costellato la sua decennale carriera.