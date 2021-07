Cover Luglio 2021: Koreless

Il produttore gallese Lewis Roberts aka Koreless dopo cinque anni di silenzio torna sulla scena con l’agognato primo LP della sua carriera “Agor”, in uscita venerdì 9 luglio su Young (l’etichetta che fino a qualche mese fa conoscevamo tutti come Young Turks). Il disco era stato anticipato dalla folgorante “Joy Squad”, una traccia già diventata di culto e suonata in questi mesi di selezioni virtuali, tra gli altri, da Caribou, Jamie xx e TNGHT nei loro Essential Mix per BBC Radio1 e con l’ulteriore supporto di Oli XL e HAAi, “Joy Squad” è già un tormentone underground.

Negli ultimi anni, tra le altre cose, Lewis Roberts si era distinto per aver preso parte al monumentale “Magdalene” della compagna di etichetta fka twigs.

Il titolo dell’album che in gaelico sta per “aperto” suona come un manifesto programmatico per un disco che cerca di distaccarsi in modo extrasensoriale da barriere di genere, toccando trance, ambient, musica classica contemporanea, musica da camera, ambient, sound design e clubbing rigorosamente UK. Senza, tuttavia, aderire a un singolo genere.

La stessa alienante e incalzante “Black Rainbow” ha confermato le ottime aspettative sul disco che giustifica un’attesa così lunga.

