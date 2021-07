Afreak x Mixology, una playlist esclusiva per Avant Festival

AVANT Festival, rassegna pugliese di musica elettronica di cui vi avevamo già presentato il programma, ha deciso di onorare la memoria di Andrea Mi, operatore culturale, speaker radiofonico, dj e giornalista italiano che con i suoi progetti, consulenze ed idee ha educato, promosso e supportato numerosissimi talenti Pugliesi.

Un collettivo di amici e colleghi di Andrea ha infatti deciso di continuare il progetto MIXOLOGY, nata come trasmissione radiofonica sulle frequenze della fiorentina Controradio e poi sviluppatasi come piattaforma di promozione di musica, eventi e cultura contemporanea, acquisendo negli anni un altissimo seguito internazionale.

Nella seconda giornata di AVANT, MIXOLOGY presenta il dj set di Andrea Rausa, in arte Afreak, sulla splendida terrazza del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. La selezione segue ai due live show della sassofonista Laura Agnusdei e del trio electro-folk Turbo Sud, e mira ad offrire sonorità accessibili ed innovative, tra spiritual jazz, world music, elettronica e dub.

L’intervento artistico è supportato da Associazione Andrea Mi, ente volto a promuovere la visione di Andrea

Mi in senso lato, tramite la continuazione di progetti già in essere – come MIXOLOGY – e tramite iniziative

trasversali multidisciplinari su formazione, progettazione, organizzazione eventi e partenariati strategici.

Afreak ha anche compilato una playlist appositamente in preparazione alla seconda giornata del festival: “Questa è una playlist che ho preparato ispirandomi al sound della seconda giornata di Avant Festival del 18 Luglio. Mi sono fatto ispirare dalla sassofonista Laura Agnusdei, che si esibirà dal vivo in quella sera, inoltre il il sassofono è uno degli strumenti per me piú espressivi e flessibili. In queste selezioni ho messo insieme alcuni grandi maestri e giovani emergenti, e poi tanta Africa, come piace a me!”

