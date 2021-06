Un esclusivo concerto online di Bob Dylan a luglio

Bob Dylan è, come al solito, al passo coi tempi. È stato annunciato sui suoi canali social e sul suo sito ufficiale “Shadow Kingdom”, un concerto in streaming che sarà diffuso il 18 luglio sulla piattaforma Veeps. Il prezzo è di 25$. Si tratta del primo concerto di Bob Dylan dal dicembre del 2019. In quell’anno Dylan tenne ben 84 concerti tra Stati Uniti ed Europa.

Il titolo dello show sembra essere mutuato da una short story fantasy dello scrittore statunitense Robert E. Howard, il cui titolo italiano è Il regno fantasma. Il racconto venne pubblicato nell’agosto 1929 sul pulp magazine Weird Tales. Non è il primo riferimento di Dylan al mondo delle pulp fiction. L’immagine che corredava il singolo “False Prophet”, diffuso nel maggio 2020, era, infatti, una libera rivisitazione della copertina del luglio 1942 del magazine The Shadow. Stando alla descrizione fornita da Veeps, “Shadow Kingdom” “will showcase Bob Dylan in an intimate setting as he performs songs from his extensive body of work, created especially for this event”. Al momento non è chiaro se accanto al Premio Nobel ci sarà la band che lo ha accompagnato in tour nel 2019 e che ha suonato lui nel suo ultimo album, l’eccezionale Rough and Rowdy Ways, che il 19 giugno compirà un anno. Chi acquisterà il biglietto dell’evento streaming potrà vederlo, o rivederlo, fino al 21 luglio.