THE ITALIAN NEW WAVE, una programmazione estiva

THE ITALIAN NEW WAVE ha annunciato un ciclo di eventi, diviso tra eventi in streaming e presenza in varie città italiane.

A Milano insieme a BAM (Biblioteca degli Alberi Milano) verranno realizzati il 17 Giugno tre show, trasmessi in streaming e sviluppando il rapporto di scambio tra le coppie di artisti che interverranno. Dalle 19.00 sul sito di BAM si esibiranno ArteTetra & Mana, Carlo Pastore & Gang Of Ducks, L I M & Yakamoto Kotzuga.

Sempre a Milano, ma anche a Torino, Bologna e Venezia in collaborazione con COMBO verranno organizzate delle Yoga Session con musica dal vivo e radio session, con Donato Epiro, Palazzi D’Oriente, Marta De Pascalis, Sara Berts, Aloe Vera. I posti per partecipare alle Yoga Session sono limitati, quindi per maggiori informazioni e prenotazioni vi rimandiamo al sito di COMBO.

Infine, a Vicenza, il 26 Giugno alle 20.00 andrà in scena uno spettacolo particolare al Teatro Comunale: un live dei Ninos du Brasil, preceduto da un live di Nicolas Gaugin e da una conversazione tra il presidente e direttore artistico di C2C Festival Sergio Ricciardone, il professore Pier Luigi Sacco e Nico Vascellari dei Ninos Du Brasil. Per maggiori info e prevendita dei biglietti, vi rimandiamo al sito del Teatro Comunale.