Il nuovo album dei Wolf Alice è arrivato

A quattro anni di distanza da Visions of a Life, uscito nel 2017, i Wolf Alice tornano col loro terzo disco, Blue Weekend, pubblicato da Dirty Hit. La band inglese aveva già diffuso tre singoli tratti dal disco: “The Last Man on Earth”, “Smile” e “No Hard Feelings”. Inizialmente programmata per l’11 giugno, l’uscita è stata anticipata di una settimana.

La band britannica formatasi nel 2010 ha vinto il Mercury Prize proprio per Visions of a Life. Il loro indie rock diventa sempre più d’atmosfera e variegato, con diversi episodi che strizzano l’occhio allo shoegaze o al synth rock, come era già accaduto anche nei loro due album precedenti.

I quaranta minuti del disco, composto da undici brani, mostrano una band matura e in pieno controllo della propria produzione artistica. Ieri, a poche ore dall’uscita del disco, era stato diffuso un quarto singolo, “How Can I Make It Ok?”, del quale è stato girato anche un video, che fotografa perfettamente quale tipo di lavoro sia Blue Weekend: arrangiamenti curati, voci stratificate, contaminazioni continue tra diversi approcci del rock e del pop e soluzioni melodiche e ritmiche niente affatto scontate.