Il documentario sulla storia di “Ferrara Sotto Le Stelle”

Ferrara Sotto Le Stelle 2021 parte oggi, con IOSONOUNCANE, e ha annunciato nei giorni scorsi la defezione – purtroppo – degli Shame.

Poco male, l’importante è farlo, ed esserci.

Oggi il magazine ferrarese FILO Magazine ha pubblicato un bellissimo documento video originale, un documentario sui 25 anni di “Ferrara Sotto Le Stelle” che si intitola “Vita di un Festival”.

Il documentario per racconta il festival musicale ferrarese attraverso i suoi direttori artistici, fino ad arrivare a Corrado Nuccini, musicista dei Giardini di Mirò e direttore artistico attuale di Ferrara Sotto Le Stelle.

Crediamo che chiunque viva al nord Italia e sia appassionato di musica sia finito almeno una volta in Piazza Castello a vedere uno dei propri artisti del cuore, e abbia pensato che quella era una delle più belle “cornici” per un live che ci possano essere.

Personalmente ho nel cuore la data del venerdì dei Radiohead nel 2003 (11 luglio, fecero anche il giorno dopo, sabato), quella che si chiuse con una “Street Spirit” da brividi, tanto per intenderci, ma sarebbe impossibile elencarle tutte: posso dire su due piedi gli Arctic Monkeys del 2007 e i Wilco nel 2016, ma subito mi mangio le dita per non avere detto il trittico Verdena-National-PJ Harvey del 2011 o i Sigur Ros nel 2013… insomma, non finiamo più. Se volete rinfrescarvi la memoria, su Wikipedia ci sono tutte,

Il video potete trovarlo nell’articolo originale qui e qui sotto:

(Paolo Bardelli)