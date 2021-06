I tragici giorni di Yves Tumor

Yves Tumor è ancora molto in forma: non domo di aver composto quello che unanimemente considerato come uno degli album più belli dello scorso anno, che qui a Kalporz è stato votato come vincitore dei Kalporz Awards 2020, ovvero “Heaven to a Tortured Mind”, il musicista statunitense è tornato da pochi giorni con un nuovo singolo che è una discreta “bomba”.

“Jackie” gioca con il pop-glam aprendo come sempre gli usuali squarci scuri e obliqui tipici di Tumor, che anche il testo sottolineano discorrendo di “giorni tragici” (“These days have been tragic / I ain’t sleeping / Refuse to eat a thing“). Cosa è successo?

Beh, ognuno lo sa, ognuno ha le sue tragedie.

(Paolo Bardelli)