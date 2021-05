[T4ATF!] Mereba, Q, Lennard Rubra, Dizzy Fae

Riprendiamo la nostra rubrica [T4ATF!] per suggerire quattro nuove canzoni, scelte in maniera totalmente estemporanea per condire i vostri ascolti del venerdì: senza nessun filo conduttore preciso. Riproduzione senza pensieri.

MEREBA, “Beretta”

È appena tornata Mereba, rapper cresciuta in Pennysilvania che forse qualcuno di voi conoscerà per “The Jugle Is The Only Wat Out” del 2019 – album che già dal titolo dovrebbe convincervi all’ascolto. Il suo nuovo LP si intitola “AZEB” ed esce per Interscope Records: sette brani, dei quali “Beretta” è forse il più riuscito.



Q, “Want”

La definizione più adatta per Q gliel’hanno data con un articolo di Complex (che vi consiglio di leggere, è questo): “Unsearchable Name, Unforgettable Music“. Se “Garage Rooftop“, il singolo preso dal suo EP dello scorso anno non vi convincerà, forse sarà “Want” a conquistarvi. Orfani degli Unknown Mortal Orchestra, amanti del funk in generale, persone che vogliono prendersi bene per poco più di quattro minuti: eccola qui.



Lennard Rubra, “Pop Mania”

Anche se scrivere di un disco con pochissimi giri di ascolto nelle orecchie è un’operazione maleducata, voglio farla lo stesso e spero che il diretto interessato sia tutto sommato clemente nei miei confronti: ho iniziato ad ascoltare il nuovo album di Lennard Rubra, “Pop Mania”, che esce per La Barberia Records e del quale vi avevamo già anticipato qualcosa ormai più di un anno fa. Eccoci, ebbene: c’è un fascino decadente in queste dieci canzoni, che profumano di salsedine romagnola nel loro ondeggiare a ritmi di valzer obliqui e salmastri, dolceamari e autoironici. Un po’ come se i Vampire Weekend fossero cresciuti a Viserbella. Magari piace anche a voi.



Dizzy Fae, “360 Baby”

Sono anni che Dizzy Fae produce singoloni e se non la conoscete allora è ora di iniziare a farlo. Il momento è quello giusto: oggi esce “Antenna”, il suo nuovo EP. Dopo “360 Baby“, il primo estratto uscito qualche settimana fa, c’è anche il nuovo brano “Body Move”