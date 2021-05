[T4ATF!] Goat Girl, NewDad, Katy J Pearson, Jane Weaver

Questa volta il Thanks 4 All The Fish! si concentra proprio su alcune uscite che qui su Kalporz non hanno trovato spazio negli ultimi mesi, e che sarebbe un peccato lasciare nel dimenticatoio. Proviamo ad ascoltarle, finché siamo siamo in tempo per capire dove sta andando questo 2021. Tutte proposte dal Regno Unito e Irlanda, perché là mi pare ci sia più fermento che altrove, se parliamo di rock, e quasi tutte al femminile: o band di sole donne (Goat Girl), o cantautrici (Katy J Pearson e Jane Weaver) o al massimo gruppi con cantante donna (NewDad).

GOAT GIRL, “On All Fours” (Rough Trade, 2021)

L’album di debutto omonimo del 2018 di queste quattro terribili ragazze inglesi (di Londra) era stato accolto qui a Kalporz sottolineando (a) che era promettente; (b) che era troppo lungo. Il secondo album “On All Fours” migliora le loro carte, e lo dimostra pure che Metacritic restituisce una media di 81 rispetto a tutte le recensioni mondiali, con un 100/100 di DIY Magazine. Per me, come minimo, “The Crack” è stupenda.

NEWDAD, “Waves EP” (Fair Youth, 2021)

Non so se siete mai stati a Galway, ma è totalmente diversa da Dublino: sarà l’aria dell’ovest, ma è un posto baciato dal sole in cui l’atmosfera è polleggiata e molto freak, per via degli universitari che sono ovunque.

Proprio da Galway arrivano i NewDad, definiti come un “lo fi dream pop”, che hanno al loro arco delle canzoni bellissime come “Blue” (ma ascoltatevi anche “Slowly”). Il loro ultimo ep è uscito lo scorso 26 marzo.

Waves EP by NewDad

KATY J PEARSON, “Return” (Heavenly Recordings, 2020)

Qua recuperiamo un album dell’anno scorso, ma che è perfetto per questa stagione primaverile. Katy J Pearson ha 24 anni, è di stanza a Bristol, e ha una voce che mette di buonumore.

JANE WEAVER, “Flock” (Fire Records, 2021)

Lei invece non è una ragazzina, ma il suo undicesimo album dimostra che la cantante-chitarrista di Liverpool ha ancora voglia di scrivere belle canzoni. “Heartlow” è fatta di un indie pop gentile e sognante da fuoriclasse.

(Paolo Bardelli)

