La Top 7 della Settimana (#19, 2021)

7. Austra canta FKA twigs

Per celebrare il primo compleanno del suo ultimo album “HiRUDiN” Katie Stelmanis, fondatrice e oggi unico componente del progetto Austra, ha pubblicato una cover di “Mirrored Heart”, bellissimo brano da “Magdalene” di FKA twigs.



6. Yaeji è Pac-tiva

Yaeji ha realizzato un nuovo brano ispirato alla leggendaria icona dei videogiochi Pac Man. Pare sia stata la stessa Bandai a contattare la nostra per realizzare il brano, pubblicato pochi giorni fa insieme a un bellissimo video firmato da Weirdcore, artista digitale già ben noto per le sue collaborazioni con Aphex Twin.



5. Tornano i Big Thief

Non in Italia, non ancora almeno. Ma siccome da queste parti abbiamo un ricordo molto triste del loro ultimo tour, interrottosi a Milano per l’esplodere della pandemia di Covid-19, è molto bello saperli di nuovo on the road negli Stati Uniti. La notizia davvero ghiotta per noi è che in occasione dell’annuncio delle loro nuove date dal vivo la band di Adrianne Lenker ha anche pubblicato sulle piattaforme streaming l’intero live al Bunker Studio di cui due estratti erano già apparsi su YouTube l’anno scorso e di cui ora vi proponiamo questa bellissima “Shoulders”.



4. Il pappagallo di Iggy Pop ha il post-punk nel sangue

Ovviamente un animale domestico di Iggy Pop non può essere un animale tranquillo, ed è il caso infatti del suo pappagallo Biggy: la performance improvvisata da quest’ultimo mentre ascolta “Tweet Tweet Tweet” degli Sleaford Mods è irresistibile.



3. Arlo Parks come il prezzemolo

Tra le molte belle performances degli ultimi Brit Awards la nostra preferenza va a questa intensissima “Hope” di Arlo Parks. La cantante londinese, che la stessa sera ha vinto anche un award come miglior artista esordiente, era reduce da un’altra apparizione dal vivo negli studi della BBC durante la quale ha realizzato una splendida versione di “Ivy” di Frank Ocean.





2. Un anno di blue skies and golden sunshine

I Weather Reports di David Lynch hanno compiuto un anno. Il primo video delle surreali previsioni del tempo realizzate da David Lynch è stato infatti pubblicato su YouTube l’11 maggio del 2020. Pensato inizialmente come una sorta di diario della propria quarantena, i Weather Reports sono diventati un appuntamento quotidiano nel vero senso della parola dal momento che Lynch da allora ad oggi non ha mai saltato nemmeno un giorno. Qui sotto uno dei più recenti, in cui il maestro del cinema tesse le lodi dei Portishead e della loro “Cowboys”.





1. Elon Musk e Grimes finiscono in tribunale (a Saturday Night Live)

Nonostante le polemiche seguite alla scelta dello storico e popolare show americano Saturday Night Live di ospitare un personaggio controverso come Elon Musk, lo sketch ispirato a Super Mario Bros messo in piedi da quest’ultimo (nei panni di Wario) insieme alla sua compagna Grimes (nei panni della principessa Peach) e allo stesso scrittore e produttore Mikey Day (nei panni di Luigi), è risultato in verità molto divertente. Miley Cyrus, presente anch’essa allo show, ha pubblicato una sua foto su Instagram con Grimes commentando: “non è una principessa, è una regina”. Grimes ha ripubblicato la foto e ha commentato: “mi scuso con i miei fans perché so che non apprezzeranno ciò che sto per dire ma il mio bellissimo Elon stasera ha proprio spaccato”. Nello stesso post però Grimes ha anche dato una spiacevole notizia, raccontando di aver avuto un attacco di panico qualche ora dopo lo show in seguito al quale è stata portata in ospedale.



(Simone Madrau)