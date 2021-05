La Top 7 della Settimana (#17, 2021)

Le 500mila vaccinazioni al giorno sono la più bella notizia che potesse arrivare, quindi avanti così, archiviamo questo Aprile e andiamo a sirene spiegate verso mesi in cui i vaccinati arrivino a livelli per cui fare il dito medio al Covid.

E ora, il meglio della settimana

7. I Coral, che botta di nostalgia!

E’ uscito l’ultimo album dei Coral, “Coral Island”, e a me sembra di essere tornato nel 2005: tutto ok, ci sono canzoni che meritano (“Vacancy”) e altre meno, ma che botta di nostalgia!

6. Marianne Faithfull è letteraria con Warren Ellis

Cosa si può dire ancora di Marianne Faithfull? Nulla. Ora che declama poesie romantiche inglesi in “She Walks In Beauty”, realizzato insieme a Warren Ellis, è ancora più letteraria. Al disco hanno collaborato anche Nick Cave, Brian Eno e il violoncellista/bassista Vincent Ségal.

5. E voi, ve li ricordate gli “storici” Del Amitri?

Ho un amico che ne sa un sacco di musica il cui gruppo preferito sono i Del Amitri. E credo che oggi sia contento.

“Fatal Mistakes” è il nuovo album della band scozzese, in arrivo il 28 maggio, a diciannove anni di distanza dall’ultima pubblicazione.

4. Kaktus Einarsson, oltre i Fufanu

Gli islandesi Fufanu sono bravi, ma il suo cantante Kaktus Einarsson, qui in veste solista con il pianista Thibault Gomez, lo è altrettando.

“45RPM” è il suo nuovo singolo tratto da “Kick The Ladder”, in arrivo il 21 maggio.

3. Ma quanti album hanno fatto i Guided By Voices?

Sono molto profilici e non si fanno aspettare, i Guided By Voices. La storica band indie-rock americana torna in questo 2021 con “Earth Man Blues”.

2. Juan Wauters, basta categorizzazioni

Ha l’indole varia e lo-fi di Ariel Pink, ma senza poter andare oltre in categorizzazioni, Juan Wauters: l’uruguayano di NY esce con l’album “Real Life Situations” e tutti i riflettori sono già puntati su di lui.

1. I Teenage Fanclub viene voglia di abbracciarli

Il nostro Maioli mi ha confidato che “Gerard Love manca come il pane” e che “Endless Arcade”, il nuovo album dei Teenage Fanclub, è una grande delusione. Io credo di no: forse sì, non è che si siano spostati molto, ma quello che contano sono le canzoni, no?

A me viene solo voglia di abbracciarli.

(Paolo Bardelli)