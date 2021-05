Il nuovo di WAVVES è su Fat Possum

Sono lontani (2009) i tempi in cui il Giordani recensiva come “garage free form rumoroso e frastornante” l’esordio omonimo di WAVVES dopo la segnalazione (negativa) del Bardelli in T4ATF!

“Hideaway” è il nuovo album di WAVVES, che uscirà il 16 Luglio 2021 per Fat Possum.

“Hideaway” è anche il settimo full lenght del progetto fondato da Nathan Williams a San Diego nel lontano 2008 e arriva su Fat Possum dopo album incisi per label come Woodsist e De Stjil, oltre a due dischi pubblicati per Warner Music.

Il nuovo album è stato prodotto da Dave Sitek, noto per i suoi lavori sugli album di artisti del calibro di Yeah Yeah Yeahs, Liars, Foals, Little Dragon, Beady Eye, Weezer, Beck e Nine Inch Nails.

Anche per il nuovo album Nathan è stato accompagnato da Stephen Pope e Alex Gates, parte della band da oltre 10 anni.

Ascolta ‘Help in on the Way’ e ‘Sinking Feeling’, primi due estratti dal nuovo album di Nathan ‘Wavves’ Williams e perfetta sintesi indie punk-rock contemporanea:

foto fornita e autorizzata dall’Ufficio Stampa Goodfellas

Photo Credit: Jesse Lirola