Fiona Apple rilegge “Love More” di Sharon Van Etten

Come annunciato ormai diverse settimane fa, Sharon Van Etten pubblicherà una ristampa di Epic, il suo secondo album, uscito nel 2010, intitolata epic Ten. Si tratta di un doppio album che conterrà il disco originale e una serie di cover interpretate da artisti dal calibro straordinario e tra loro estremamente differenti. Qualche settimana fa è stata diffusa la cover di “A Crime” interpretata dai Big Red Machine di Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner.

Ieri Van Etten ha diffuso la cover di “Love More” riletta da Fiona Apple che, come al solito, confeziona una rivisitazione di qualità eccezionale. La sua voce guida percussioni primordiali e infuocate che si “appiccicano” come una marcia tribale a un’atmosfera malinconica e dolce, che le armonizzazioni create da più tracce vocali riempiono splendidamente. Risulta particolarmente soddisfacente ascoltare Apple, una delle cantautrici più rilevanti e originali della sua generazione, tributare Van Etten, un’altra straordinaria autrice e performer appena più giovane. Va infine ricordato che tra gli artisti che partecipano al disco di cover ci sono anche Courtney Barnett in duetto con Vagabon, Lucinda Williams e altri nomi di spicco tra cui Shamir e Idles.

(L’immagine in evidenza di Apple è tratta da un video YouTube)