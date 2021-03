[#Tbt] Hailu Mergia e la golden age del jazz etiope

È notizia recentissima la ristampa del classico del jazz etiope “Tezeta” (nostalgia in etiope) del tastierista Hailu Mergia per Awesome Tapes From Africa, blog ed etichetta indipendente che dalla sua nascita si pone come obiettivo il recupero di gemme perduta della musica africana. In alcuni casi, come in quello che riguarda il tastierista etiope Hailu Mergia, si tratta di musicisti ormai “pensionati”, che hanno abbandonato la scena per ritirarsi a vita privata.

Prima del colpo di stato del 1960, la musica pubblicata in Etiopia era limitata al genere militaresco risalente agli anni ’20, suonata principalmente da gruppi istituzionali approvati dal governo, mentre le influenze occidentali erano bandite. A questo proposito, Mergia ha dichiarato di aver scritto musica strumentale proprio per non incorrere nelle censure dello stato, molto severo soprattutto per quanto riguarda i testi delle canzoni. In seguito, con il colpo di stato e l’arrivo di forze di pace statunitensi, in Etiopia si è vista la diffusione di dischi della Stax e della Motown.

Hailu Mergia ha iniziato la sua carriera come musicista proprio in questo periodo di nuovo fermento culturale, poi definito golden age della musica etiope, e viene riconosciuto come uno dei primi musicisti a inserire trame jazz e funk nelle melodie tradizionali, insieme alla Walias Band, con la quale ha suonato l’organo per dieci anni all’Hilton di Addis Abeba.

Dopo aver registrato Tche Belew ’77, poi diventato un disco classico della musica etiope, Mergia e la band partono per tour internazionali e in seguito a una serie di concerti negli Stati Uniti alcuni di loro decidono di chiedere asilo politico. Mergia qui pubblica Hailu Mergia & His Classical Instrument: Shemonmuanaye nell’85, dopodiché si ritira a vita privata e trova lavoro come tassista, trasportando passeggeri verso l’aeroporto di Washington D.C.

La vita di Hailu Mergia prosegue in questo modo finché proprio Awesome Tapes From Africa recupera le sue registrazioni e le pubblica, creando nuovo interesse verso l’artista e il jazz etiope, al punto che Mergia smette i panni del tassista nel 2018 per scrivere un nuovo disco, Lalu Bela, uscito a febbraio dello stesso anno. Da quel momento in poi il tastierista etiope non si è più fermato e gira in tour dando nuova vita alla golden age del jazz etiope.

La nuova stampa di “Tezeta” uscirà il 4 giugno per Awesome Tapes From Africa. È possibile pre-ordinarlo e ascoltare in anteprima Nefas New Zemedie sulla pagina Bandcamp dell’etichetta.