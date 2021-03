Le parole non contano: i remix di Tricky

“Fall to Pieces” (2020) era stata un’immersione nel dramma di Tricky della perdita della figlia, affrontato solo come un musicista può, cioè con la musica.

“Fall To Pieces Remixes” è un ep in cui il cantante e musicista di Bristol lascia rivisitare i suoi pezzi da quell’album ad altri artisti come trentemøller, Kahn, LA Timpa e Lafawndah.

Il remix di trentemøller (di “Like a Stone”) è assolutamente da ascoltare, nemmeno da dire: la salivazione si azzera e non ci sono parole giuste, le parole non contano: “Calming lack of words”

“Fall To Pieces Remixes” esce su False Idols – !K7 – Audioglobe.