Club To Club nei meandri di Milano con Kode9 e XIII

In attesa di tornare presto a vivere in maniera normale l’esperienza del clubbing, Club To Club torna a Milano sabato 20 marzo per il progetto digitale COC “The Festival As A Performance”, un evento manifesto di creatività che si distingue dalla streamdemia che per forza di cose ha invaso il web negli ultimi dodici mesi: poche cose ma fatte con un senso e una visione.

I protagonisti del prossimo appuntamento che si svilupperà tra i cantieri della linea M4 della metro e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale saranno il maestro del dubstep Kode9, uno degli ospiti abituali degli eventi di Club To Club che su queste pagine non ha bisogno di presentazioni, e XIII, moniker di Alessio Capovilla all’esordio con l’ambizioso e ineffabile progetto ambient evocativo “Invrs Solaria”. L’EP che unisce musica sacra rituale mongola e siberiana a percussioni da musica classica rinascimentale e fiati indiani e asiatici è uscito sulla nuova label lanciata da Club to Club insieme al marchio Stone Island.

Invrs Solaria by XIII

Da questa collaborazione parallelamente è nato un altro progetto, Stone Island Sound con una serie di playlist a tema pensate per l’ascolto in-store ma non solo che celebrano l’evoluzione delle scene indipendenti locali di ogni parte del globo.

Puoi assistere alla performance, promossa nell’ambito della Milano Digital Week, prenotando su DICE.