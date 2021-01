Il pop a ostacoli di Ron Gallo

Ron Gallo è un’atleta del pop: piuttosto che fare soste da qualche parte qua e là nella musica ha sempre preferito saltare agilmente da un genere all’altro. Il suo, di pop, è un postdemarco-dream-lofi testato e perfezionato negli anni, ma nei nuovi pezzi ci sono anche altri elementi che fanno pensare all’arrivo di un album più ambizioso dei precedenti: il risultato, forse, di un percorso artistico ultimamente travagliato ma che non ha mai perso passione, singolarità e intenzioni (anzi).

Dopo “HIDE (MYSELF BEHIND YOU)” , il singolo “CAN WE STILL BE FRIENDS” appena pubblicato non fa eccezione nella versatilità che da sempre è principale firma dell’artista. L’album “PEACEMEAL” è in arrivo il 5 marzo per New West Records.