I Black Country, New Road sono da tenere d’occhio

You’ve got great hips

I’ve been shaking ever since

You told me “No love would live in this house”

Turned out the inside inside out

Post-rock venato dal jazz per un gruppo che, con questo terzo singolo all’attivo solo da ieri, ha già raccolto pareri entusiasti dalla critica e dal pubblico. “Track X” è l’autobiografia essenziale di un’adolescenza ormai finita, un pezzo scarno quanto basta per essere orecchiabile e incisivo al tempo stesso con un testo che a sua volta non si farà dimenticare tanto facilmente. Il regista Bart Price dice di avere tratto ispirazione da questo mood nostalgico per creare un classico “2000s style American home video“.

L’album di debutto “For The First Time” è previsto per il 5 febbraio.