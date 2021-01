Poetessa e cantautrice, la ventenne londinese Arlo Parks è già stata una presenza fissa nel panorama musicale del 2020 grazie alla pubblicazione di singoli pop e r’n’b intimi e sinceri come “Eugene” e “Black Dog”. Il suo album di debutto, “Collapsed in Sunbeams” racconta l’adolescenza di Arlo e uscirà il 29 gennaio per Transgressive Record. L’attesa è alle stelle per quello che è già candidato a diventare uno degli album dell’anno.