[Podcast] Identità, donne e cambiamenti – Propaganda Meets Kalporz S2:E2

Abbiamo ripreso i nostri amati podcast in collaborazione con Propaganda, il programma di Web Radio Giardino ideato e condotto da Alessio Favalena.

Ospite della seconda puntata, Claudia Calabresi dialoga con Alessio su musica, femminismo, fantascienza e queerness. Ascolteremo brani da FKA twigs, Arca e altre protagoniste dell’elettronica degli ultimi anni impegnate nell’esplorazione di se stesse e della propria musica attraverso transumanesimo e rivendicazioni femministe e queer.

Tracklist

Yaeji feat. Victoria Shin – THE TH1NG

King Princess – Only Time Makes It Human

Arca – Nonbinary

Sevdaliza – Oh My God

FKA twigs – Home With You

Ascolta la puntata su Spreaker o su Spotify:

Ascolta “Propaganda Meets Kalporz – Identità, donne e cambiamenti, con Claudia Calabresi – Propaganda s4e10” su Spreaker.

