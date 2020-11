[#tbt] L’alieno che voleva solo trovare una stella amica

On a holiday, for many miles

Looking for a place to stay

Near some friendly star…

Un alieno decide di farsi un lungo viaggio, cercando una stella amica, e capita sulla Terra. Ma qualcosa va storto, la sua astronave cade in mare e lui naufraga. E alla fine finisce pure in una cassa militare, come un trofeo da Area51.

Come fa un progetto così bello, un viaggio alla ricerca di un posto dell’anima, ad andare così “di merda” (“in vacca”, si direbbe dalle mie parti), si chiede?

How could this so great turn so shitty

Ma nella canzone sembra che ci sia un altro soggetto, che vede l’astronave schiantarsi e prende d’istinto la macchina e si butta sull’autostrada, come per andare a vedere. Un viaggio che ne fa scaturire un altro.

I started driving on the motorway

I was feeling down

E alla fine è tutto molto triste, con quel pianoforte tenue alla Faith No More e quello sferragliare della chitarra elettrica che sembra materializzare la risacca del mare con i pezzi dell’astronave che si infrangono sulla spiaggia.

(Dei Pixies amo molte canzoni ma in generale non sono “il mio gruppo”: non avevo mai ascoltato veramente bene “Motorway To Roswell” prima di ieri, e mi sembra la canzone più bella che abbiano mai scritto).