[Scoutcloud] Il suono “classico” di Spencer Cullum

I brani di Spencer Cullum, co-fondatore degli Steelism, suonano come dei “classici”, fedeli ai modelli della tradizione folk-pop, rock americana anni sessanta, settanta. “Tombre en Morceaux” e “Jack of Fools” – le due canzoni che anticipano “Spencer Cullum’s Coin Collection” (disco d’esordio del musicista nato a Londra ma di stanza a Nashville) – hanno un’anima sonora ben riconoscibile ma mai retromaniaca: non guardano indietro ma avanti, alla ricerca di un songwriting senza tempo. La classicità, appunto.

(Monica Mazzoli)