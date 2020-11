“L’Hip Hop è più importante del governo”, secondo Erykah Badu

In un’intervista da Ebro Darden per Apple Music, Erykah Badu ha rivelato di stare lavorando a un documentario sul rapporto degli americani con queste elezioni: ha chiesto a vari cittadini se fossero repubblicani o democratici e se credessero al sistema elettorale statunitense – e al sistema in generale-. Dopo averli intervistati, i cittadini erano invitati ad ascoltare nelle cuffie la hit “Hold It Now, Hit It”.

“Non importa in che cosa credessero, se avessero o meno le stesse convinzioni, il colpo del rullante ha trovato tutti d’accordo. L’Hip Hop è più importante del governo. E qualsiasi cosa sosteniamo insieme, collettivamente, può cambiare molte cose… la frequenza di ognuna di esse.”

Durante l’intervista, Badu ha insistito anche sull’importanza di rimanere sempre informati rispetto alle politiche che ci coinvolgono, anche quando non le condividiamo.

Trovate l’intervista qui.