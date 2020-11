L’appello al voto di Tracy Chapman

Sono tanti gli artisti – americani e non solo – che con l’avvicinarsi delle elezioni tra le più difficili e contrastate della storia degli Stati Uniti hanno incoraggiato i loro fan ad andare a votare. Noi abbiamo scelto questa performance di Tracy Chapman da Seth Meyers: “Talking ‘Bout a Revolution”, prima traccia del suo album di debutto del 1988, è più che mai attuale e Tracy non ha perso un briciolo della sua bravura. Il testo ha subito, per l’occasione, una piccola modifica:

“Talking ‘Bout a Revolution/Go vote.”