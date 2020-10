“All my life I’ve been so low/I don’t know why/So blue.”

Nuovo singolo dalla collaborazione tra Sufjan Stevens e Angelo De Augustine: un folk malinconico e disteso per voce e chitarra. Ad aprile i due avevano pubblicato un altro singolo, Santa Barbara. Entrambi i pezzi fanno parte del progetto solista di Angelo De Augustine, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi perAshmatic Kitty Records. Curiosi?