El-P e Killer Mike propongono un’esplosiva animazione targata Adult Swim per accompagnare il pezzo di apertura di RTJ4: in una New York distopica – ma non più di tanto – i due fronteggiano un’armata di poliziotti a metà tra scheletri e robot. Non solo: i poliziotti indossano divise similnaziste. Spiegare la metafora non serve.