La rivoluzione reggae di Greentea Peng

Greentea Peng non è mai uguale a se stessa: il nuovo pezzo dell’artista londinese è un inno rivoluzionario dub-reggae che chiama a riflettere sul futuro che vorremmo dopo la crisi della pandemia, e a lottare per esso.

“Il risultato di un fermento contemporaneo: politico, sociale, e individuale. 2020, un anno dolorosamente trasformativo per la collettività. La rivoluzione è un prodotto di questo dolore e anche della rabbia che abbiamo lottato per superare, e allo stesso tempo rappresenta la nascita della speranza. Un promemoria per ricordarsi qual è il primo luogo dove la rivoluzione nasce, e per restare consapevoli di dove e in cosa vogliamo convogliare la nostra energia e la nostra fede.”



N.B. Insieme al nuovo pezzo, l’artista ha anche annunciato le date di un prossimo tour in partenza ad aprile 2021:

07/04/2021 – Kantine am Berghain, Berlin

16/04/2021 – Hare & Hounds, Birmingham

17/04/2021 – Sneaky Pete’s, Edinburgh

18/04/2021 – CCA, Glasgow

20/04/2021 – Manchester Academy, Manchester

21/04/2021 – The Grand Social, Dublin

22/04/2021 – 24 Kitchen Street, Liverpool

24/04/2021 – Coventry Central Library, Coventry

25/04/2021 – The Bodega Social Club, Nottingham

26/04/2021 – Belgrave Music Hall, Leeds

28/04/2021 – Earth, London

29/04/2021 – Patterns, Brighton

30/04/2021 – Thekla, Bristol

09/05/2021 – Paradiso, Amsterdam

10/05/2021 – Botanique, Brussels

13/05/2021 – La Maroquinerie, Paris