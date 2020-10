Dopo “Arugula” la rapper Junglepussy ha rilasciato un nuovo singolo, “Main Attraction”, alimentando l’attesa per il terzo album “JP4”. Tra visuals, testo e arrangiamento, il singolo riattualizza la vaporwave in una sorta di “fantascienza vintage” di cui Junglepussy, con la consueta e magnetica presenza in scena, si definisce l’attrazione principale.