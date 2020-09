La Top 7 della settimana (#31, 2020)

7. “Idiot Prayer” di Nick Cave diventa un album e approda a teatro.

Nick Cave ha annunciato che la sua performance piano solo dal titolo “Idiot Prayer”, trasmessa per la prima volta in streaming globale lo scorso mese di luglio, uscirà nel mese di novembre 2020 in formato CD e vinile, e sarà trasmessa in alcuni teatri di tutto il mondo nella giornata del 5 novembre.

6. “After the Gold Rush” di Neil Young compie 50 anni.

Per celebrare i 50 anni di “After the Gold Rush”, uscito il 31 agosto del 1970 e divenuto in breve tempo una pietra miliare della musica contemporanea, Neil Young pubblica un ricco cofanetto del disco tramite l’etichetta Reprise e il video del concerto del 22 gennaio 1971 tenuto allo Shakespeare Theater di Stratford, nel Connecticut.

5. Il ritorno di Angel Olsen: “Whole New Mess”.

Il 28 agosto è il nuovo Lp di Angel Olsen dal titolo “Whole New Mess”. Pubblicato dalla Jagjaguwar, il successore di “All Mirrors” è stato annunciato con la pubblicazione dell’omonimo singolo.

4. Nuovo album del Public Enemy in arrivo a settembre.

Si intitolerà “What You Gonna Do When The Grid Goes Down?” il venticinquesimo album della storica band hip hop dei Public Enemy. In uscita il 25 settembre per la Def Jam Records, il nuovo disco conterrà ben 17 tracce inedite e vedrà una serie di guest stars del calibro di, fra i vari, Nas, Ad-Rock, Mike D, Ice-T, Cypress Hill e Daddy-O.

3. La rinascita di Tricky.

Album della rinascita, non solo musicale, dopo la tragica scomparsa della figlia appena ventiquattrenne Mazy Mina: “Fall To Pieces” è il quattordicesimo album di Tricky, uscito in questa settimana via False Idols, a tre anni dal precedente “Ununiform”.

2. Due nuovi album in arrivo per Adrianne Lenker dei Big Thief.

Questa settimana la front woman dei Bief Thief Adrianne Lenker ha annunciato l’uscita di ben due album solisti intitolati “songs” e “instrumentals”, che verranno pubblicati il 23 ottobre da 4AD. il singolo di lancio di questa doppia uscita è “anything”.

1. Esce “AngelHeaded Hipsters: The Songs of Marc Bolan & T-Rex”.



Nell’anno in cui Marc Bolan sarà inserito nella Rock and Roll Hall Of Fame e a 50 anni dal primo singolo e album dei T.Rex, la BMG pubblica uno straordinario album tributo a uno dei più grandi artisti britannici di tutti i tempi: “AngelHeaded Hipsters: The Songs of Marc Bolan & T-Rex”, realizzato sotto la direzione del leggendario produttore Hal Willner, scomparso lo scorso 7 aprile, vede la partecipazione di grandi artisti quali Elton John, Nick Cave, Joan Jett U2, Peaches e Marc Almond, intenti a reimmaginare e interpretare le canzoni più memorabili di Bolan.



(Emmanuel Di Tommaso)