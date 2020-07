In Puglia torna VIVA! Festival, per un’edizione inedita

L’emergenza Covid-19 non ferma il VIVA! Festival, che torna in Valle D’Itria dal 6 al 9 agosto per la sua quarta edizione nella splendida Locorotondo, in provincia di Bari. “L’emergenza”, spiegano gli organizzatori, “ha spinto il festival verso un doppio binario programmatico: da un lato il forte spirito di responsabilità, che in questi mesi accomuna il mondo produttivo planetario e in particolare l’ambito dello spettacolo dal vivo. Dall’altro crediamo nel coraggio necessario per continuare la ricerca verso i suoni del contemporaneo, verso l’incontro fra analogico e digitale e verso l’imprescindibile rivendicazione dell’identità del nostro tempo, a supporto delle scene locali e di quella nazionale indipendente”.

Tra gli ospiti del weekend co-organizzato in Puglia da Club To Club e che quest’anno si svilupperà tra le tipiche “cummerse” (i tetti spioventi) di Locorotondo, la Masseria Aprile (con il concerto di chiusura dell’alba di domenica in spiaggia) , i 72-HOUR POST FIGHT che ospiteranno sul palco l’amico e collaboratore Massimo Pericolo, Clap Clap (con imperdibile live AV), Populous, Jolly Mare, Yaffra, Nicola Conte.

La no—stop di concerti, dj—set, incontri e talk potrà essere seguita anche in streaming con il supporto DICE TV che si occuperà della vendita esclusiva dei biglietti delle serate di venerdì e sabato.

Questo il programma giornaliero, appena confermato:

Giovedì 6 agosto — Cummerse, Locorotondo

[VIVA! Festival 2020 Grand Opening presented by Audi Italia]

◦ JOLLY MARE

◦ POPULOUS

◦ VIVA VIVA MALAGIUNTA

◦ YAFFRA [PIANO SOLO]

◦ & MORE

Venerdì 7 agosto — Masseria Aprile, Locorotondo

◦ NICOLA CONTE ‘AFROCOSMICO’ FEAT. RAFFAELE CASARANO, CAROLINA BUBBICO, FILIPPO BUBBICO, VALENTINA MAGALETTI, FEDERICO PECORARO & SPECIAL GUEST DAVIDE SHORTY

◦ SANJA MARKOVIC & PUGLIA JAZZ ALL STARS

◦ THE DINING ROOMS

◦ & MORE

Sabato 8 agosto — Masseria Aprile, Locorotondo

◦ 72—HOUR POST FIGHT + VERY SPECIAL GUEST: MASSIMO PERICOLO [DEBUT — EXCLUSIVE SHOW]

◦ CLAP! CLAP! [LIVE AV SHOW] VISUALS: GIULIA DALL’ARA

◦ & MORE

Domenica 9 agosto — Cala Masciola, Fasano di Savelletri

[#UnusualBreakfast by Lavazza]

◦ JIMA FEI + YAFFRA [LIVE]

Info e dettagli qui.

Segui la pagina Instagram di Viva! Festival.