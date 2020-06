[Scoutcloud] “Erozje”: il jazz hop dei Błoto

C’è ancora chi ama improvvisare, suonare lasciandosi trasportare dal groove: i polacchi Błoto, nati in una notte d’estate di due anni fa da un day off degli EABS, registrano una jam collettiva al Maska Studio di Gdańsk nell’agosto 2018. Senza troppe coordinate sonore di riferimento, (quasi) in totale libertà, incrociano – in stile molto anni novanta – beat hip hop, ritmi urban, intelaiature e cromature strumentali jazz. Da questa live session del quartetto, formato da Latarnik (piano, synth, percussioni), Wuja HZG (basso, chitarra, percussioni), Cancer G (batteria) e Książę Saxonii (sax), prende vita un disco come “Erozje”, pubblicato dalla Astigmatic Records ad aprile 2020: un flusso inarrestabile di note e suggestioni. Tra jazz e hip-hop, senza confini musicali.

(Monica Mazzoli)