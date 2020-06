[Podcast] Propaganda Meets Kalporz #6 (feat. Simone Madrau)

Sesto e ultimo appuntamento per quest’anno della nostra collaborazione con Propaganda, il programma di Web Radio Giardino, vede ai microfoni, intervistato da Alessio Favalena, Simone Madrau, andando a conoscerlo meglio disquisendo di videoclip, del Primavera Sound e di una serie di interessanti consigli d’ascolto.

Scaletta:

Run The Jewels – Ohh La La

Bdrmm – Shame

Dry Cleaning – Magic Of Meghan

Rico Nasy & Kenny Beats – Relative

Denzel Curry – Diet

La collaborazione tra Kalporz e Propaganda riprenderà il prossimo settembre, con un taglio diverso e – speriamo – sempre più interessante. Stay tuned!

Ascolta “Propaganda Meets Kalporz Vol.6 – Con Simone Madrau – Propaganda – s03e34” su Spreaker.

Puntate precedenti:

#1 Paolo Bardelli

#2 Matteo Mannocci

#3 Monica Mazzoli

#4 Gianluigi Marsibilio

#5 Stefano D. Ottavio