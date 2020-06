Lucy Rose pubblica due canzoni per esorcizzare il lockdown

Lucy Rose ha condiviso due nuovi brani “Question It All” e “White Car”, disponibili ora su Communion/Caroline International.

Riguardo ai due brani, Lucy afferma, “Ho registrato entrambi i brani alla fine del 2019, pensando che sarebbero potuti essere pubblicati intorno alla data della mia esibizione al The Barbican di Londra, a dicembre.

Ma non mi sembrava il momento giusto per pubblicarli. Ero ancora nel mood di ‘No Words Left’ e avevo paura che i nuovi brani non descrivessero in pieno come mi sentivo; erano più vaghi, nascondevano i miei sentimenti. Musicalmente stavo vivendo un periodo molto intenso e cantare i pezzi dell’ultimo album, era come un pugno allo stomaco. I due nuovi brani non mi facevano sentire allo stesso modo.

“Solo durante il lockdown ho risentito i due brani e li ho visti sotto una luce diversa. La loro qualità astratta mi ha aiutato a scappare dai miei pensieri, e li ho apprezzati in quanto musica. MI sentivo connessa a loro, sia dal punto di vista musicale, che da quello lirico, ed è quasi come se un nuovo significato fosse venuto alla luce. Durante questo periodo incerto e preoccupante, mi sono sempre chiesta se ci fosse qualcosa che potevo fare per aiutare. Con le mie preoccupazioni e i miei tormenti non me la sentivo di fare una diretta streaming o di mettermi troppo in gioco, sarebbe stata un’ulteriore fonte di stress, ma ho pensato che queste due canzoni avrebbero potuto aiutare qualcuno là fuori.

“La grande differenza dal punto di vista musicale con le ultime cose che ho fatto, è che la batteria è tornata! E per la prima volta sono stata così coraggiosa da suonarla e mi sono divertita molto.

Dopo aver deciso di pubblicare le canzoni, ho pensato che sarebbe stato bello fare un video per una delle due. Ho pensato a qualcosa che desse conforto e rendesse le persone felici durante questo strano periodo. Ho pubblicato un post chiedendo ai miei fan di mandarmi un video di qualcosa che li sta aiutando a superare questo momento e che porti loro gioia. Può essere la lettura, la cucina, il disegno, suonare uno strumento ecc. Ogni filmato che ho ricevuto mi ha fatto sorridere, è stato tutto così toccante e insieme hanno fatto un video che significa tutto per me. Fare questo video, mi ha portato tanta felicità e spero che sia lo stesso per tutti coloro che hanno partecipato.”