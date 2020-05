shesaid.so e Youtube Music lanciano un programma di mentoring per le professioniste della musica

shesaid.so, il network internazionale leader nella promozione della parità di genere nell’industria musicale, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo programma di mentoring virtuale in Francia e Italia realizzato con il supporto di YouTube Music e rivolto a donne e minoranze di genere nel settore musicale.

Il programma she.grows prevede la selezione di 12 mentee (allieve) residenti in Italia e 12 mentee residenti in Francia che verranno poi associate ad una mentor della propria nazione oppure a una mentor internazionale, in base alle preferenze espresse dalle mentee.

Le mentor verranno selezionate da una rosa di candidature internazionali.

È possibile candidarsi come mentor o mentee tramite una open call della durata di due settimane, dal 25 maggio al 7 giugno. “Abbiamo deciso di avviare il programma in Francia e Italia in quanto sono le community europee col maggiore sviluppo nel nostro network” aggiunge Magdalina. “Inoltre le nostre ricerche hanno rilevato una mancanza di iniziative simili in questi mercati, permettendoci così anche di colmare un gap di cui non ci si stava occupando”. Una volta selezionate, le 48 partecipanti (24 mentee e 24 mentor) collaboreranno per tutta la durata del programma, da luglio a novembre 2020. Le mentee avranno incontri privati di mentoring 1-to-1 con le proprie mentor e parteciperanno ad eventi di training mensili. Gli eventi mensili saranno virtuali e vedranno la partecipazione di esperti accuratamente selezionati da shesaid.so e YouTube Music; saranno workshop pratici ideati per fornire competenze e skill che favoriranno lo sviluppo della carriera lavorativa nell’industria musicale delle partecipanti.

Alcuni dei temi affrontati saranno: public speaking, tecniche di negoziazione, sindrome dell’impostore e altri ancora. Sia le mentee che le mentor verranno affiancate da una mentoring manager per tutta la durata del programma e verranno forniti loro adeguati materiali per ottenere il meglio dall’esperienza di mentoring. Il programma terminerà a novembre 2020 con un evento finale che offrirà ulteriori possibilità di networking. In base agli sviluppi legati al COVID-19 si determinerà se l’evento finale sarà virtuale oppure dal vivo ed è inoltre possibile che ulteriori eventi verranno aggiunti alla programmazione in un secondo momento. shesaid.so e YouTube Music credono fermamente nel potenziale del mentoring ed entrambi hanno precedentemente lanciato iniziative simili, sia all’interno che all’esterno delle proprie organizzazioni. shesaid.so e YouTube Music hanno già collaborato nel 2019 per un breve programma di mentoring, a cui hanno preso parte 10 partecipanti, durante MEETSSS, il primo summit di shesaid.so incentrato sull’industria musicale. Da quando shesaid.so ha lanciato per la prima volta il programma she.grows nel 2017 il network ha collaborato con oltre 400 mentor e mentee.

SHESAID.SO è un network internazionale di donne che lavorano nell’industria musicale. Il network è stato fondato nel 2014 e da allora abbiamo costruito una community eterogenea ed inclusiva che vede la partecipazione di 10.000 professioniste provenienti da ogni settore dell’industria musicale. Con sedi operative a Londra e Los Angeles shesaid.so conta 15 divisioni locali da ogni parte del mondo tra le quali New York, Parigi, Berlino, Mumbai e Sudafrica. L’obiettivo della piattaforma è la promozione dell’empowerment delle professioniste per incoraggiare la collaborazione, la diversità e l’inclusione.

