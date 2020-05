Quando gli LCD si “sciolsero”…

E fu così che nel 2011 gli LCD Soundsystem, o meglio James Murphy che è sempre stato il depositario del progetto, decisero di sciogliersi. Al loro picco. In un’intervista al Guardian, anni dopo, Murphy spiega il perchè: “Ero malato sette mesi all’anno, con infezioni bronchiali, sinusite, roba che avevo preso in aereo… ero una fabbrica di germi, dormivo poco, probabilmente con i postumi di una sbornia, prendendo antibiotici di continuo… Mia moglie mi disse: “Morirai, non so nemmeno perché ti ho sposato”. Fu una scelta salutista, da un certo punto di vista, anche perché Murphy è arrivato più tardi nel mondo dello show business, perciò nel 2010 aveva già 40 anni.

Gli LCD dunque si permettono un “funerale” con i fiocchi, ovvero una data sold out al Madison Square Garden il 2 aprile 2011 e nessuno, solo qualche anno prima, avrebbe scommesso che un tale luogo poteva essere riempito da una band “indie”, a dimostrazione che il movimento indipendente degli Anni Zero veniva a raggiungere il proprio iceberg.

Quella serata è raccontata da “Shut Up and Play the Hits”, un film documentario del 2012 diretto da Dylan Southern e Will Lovelace che segue il frontman della LCD Soundsystem James Murphy per un periodo di 48 ore, dal giorno dell’ultimo concerto della band al Madison Square Garden alla mattina dopo lo spettacolo.

Gli Arcade Fire salirono sul palco e suonarono con gli LCD “North American Scum”.

Nell’aprile 2014 è stata poi pubblicata anche la registrazione audio di quasi tutto il concerto, intitolata “The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live al Madison Square Garden”.

Setlist LCD Soundsystem Madison Square Garden, 2 aprile 2011:

Set 1

I’m Not in Love

(10cc song) (PA intro)

Dance Yrself Clean

Drunk Girls

I Can Change

Time to Get Away

Get Innocuous!

Daft Punk Is Playing at My House

Too Much Love (with Phil Mossman)

All My Friends

Tired

Set 2

45:33 Part One

45:33 Part Two (with Reggie Watts)

Sound of Silver

45:33 Part Four

45:33 Part Five (with Shit Robot & the Juan MacLean)

45:33 Part Six

Freak Out/Starry Eyes

Set 3

Us v Them

North American Scum (with Arcade Fire)

Bye Bye Bayou (Alan Vega cover)

You Wanted a Hit

Tribulations

Movement

Yeah (Crass Version)

Encore:

Someone Great

Losing My Edge (With “Ghost Rider” by Suicide )

Home

Encore 2:

All I Want

Jump Into the Fire (Harry Nilsson cover)

New York, I Love You but You’re Bringing Me Down (with ‘Falling’ by Julee Cruise intro)