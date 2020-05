Primavera Sound 2021, le prime anticipazioni

Tyler The Creator, Autechre, Gorillaz, Bad Bunny, Tame Impala, Napalm Death, FKA Twigs, Beck, Dinosaur Jr, Jorja Smith, Pavement, Charli XCX, Idles, Chromatics, Caribou, Yo La Tengo, Bikini Kill, Einstürzende Neubauten, Jessica Pratt, Jamila Woods, Jenny Hval, Caroline Polachek, Les Savy Fav, Koffee e María Del Mar Bonet sono i primi nomi confermati per l’edizione 2021 del Primavera Sound che è stata, come è noto, spostata di 365 giorni, dal 2 al 6 giugno 2021.

Nel caso di Autechre, Gorillaz, Tame Impala, FKA Twigs, Idles, Jorja Smith e Charli XCX, giusto per fare alcuni nomi si tratta di “aggiunte”, visto che non erano nomi previsti nell’edizione del ventennale.

I biglietti saranno in venerdì da mercoledì 3 giugno.