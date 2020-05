Bentornato 2010, due nuovi brani per gli LCD Soundsystem

Dopo la sorprendente “reunion”, la pubblicazione della canzone natalizia “Christmas Will Break Your Heart” del 2015 e il ritorno sui palchi di tutto il mondo, James Murphy e soci stanno per tornare con un nuovo album. Sul serio. Gli LCD Soundsystem hanno pubblicato “Call The Police” e “American Dream” e il tempo sembra essersi veramente fermato al 2010, a quel “This Is Happening”, terzo e, fino a quel momento, ultimo capitolo della loro storia.

Non sembrano passati sette anni, anche perché le sonorità, gli arrangiamenti e il mood restano inequivocabilmente LCD. Senza alcuna voglia di svoltare o di stupire, ma di emozioni continuano a regalarne già a primo ascolto, nella stridente lullaby di “American Dream”, e, soprattutto nell’incessante cavalcata, “Call The Police”.

Eccole:

5 maggio 2017