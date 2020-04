“Waiting On Design” è il pezzo giusto per scoprire Westerman

Ci sono artisti che cominciano ad entrare nei radar e nei cuori gradualmente prima di pubblicare un album vero e proprio.

Il caso in particolare di cui parliamo ora è quello di Westerman, che già dal 2018 aveva pubblicato una serie di singoli e si era affermato come un prospetto da tener d’occhio.

Your Hero Is Not Dead è il titolo dell’album di debutto che uscirà nei primi di giugno e oggi, proprio con l’annuncio del debutto ufficiale, ha condiviso un nuovo brano incredibilmente interessante: “Waiting On Design”.

Il puzzle che si sta componendo è sempre più creativo e bilanciato sulla sua personalità artistica che si è sempre mostrata come un fiume eclettico di idee.

Qui potete sentire il pezzo: