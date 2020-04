[Première] So Beast, tribalismo dance per il nuovo “Superblack”

Nel loro comunicato stampa, i So Beast si presentano come portatori di un suono ‘ben definito, eppure indefinibile’. Non si potrebbe definirli meglio: il loro tribalismo dance-noise che portano avanti dal disco d’esordio del 2016, “Kira” li distingue nel panorama indipendente italiano. A più di un anno di distanza da “Fit Unformal” con il quale i bolognesi si sono affermati in tutta Europa, tornano con un sorprendente EP in uscita il 27 Aprile per la label fiorentina UR Suoni.

“Superblack” che anticipa l’uscita del loro nuovo album, si compone di cinque tracce nelle quali oltre al già conclamato amore per percussioni scarne e ossessive, si aggiunge un nuovo interesse per un uso di sintetizzatori e campionatori, portando la sperimentazione dei So Beast sulle piste più contemporanee.

Registrato e mixato quasi interamente nel Febbraio 2020 da Katarina Poklepovic e Michele Quadri, con il master e additional mix di Viseslav Labos, “Superblack” dei So Beast esce il 27 Aprile 2020 per UR Suoni.