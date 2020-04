Nuovo mix di Helena Hauff per Tresor

Il mondo del clubbing è fermo in tutta Europa e anche i club berlinesi e tedeschi non hanno ancora date certe per la riapertura. Non ci resta che ammazzare il torpore della quarantena con mix e uscite speciali. Helena Hauff, una delle dj e producer più talentuose e apprezzate degli ultimi anni che abbiamo apprezzato in giro per l’Italia da Club Adriatico al Club di Club fino al Viva Festival di due anni fa, ha annunciato l’uscita di un suo mix per la serie Kern di Tresor che nei precedenti episodi aveva dato spazio a Objekt e Stingray, per fare due nomi.

“Kern Vol. 5” uscirà per la label dello storico club berlinese (temporaneamente chiuso da settimane come il Berghain e tutti i club della capitale) il 15 giugno su doppio CD e in un’edizione da tre 12″ in vinile con estratti rari ed esclusivi del mix.

Helena Hauff, che negli ultimi anni ha pubblicato “Qualm” su Ninja Tune e il 12″ “Living With Ants” sulla sua “Return To Disorder” propone un mix dei suoi: 150 bm, affilati momenti electro, ghetto e techno dritta tipicamente europea. Tra le trentuno tracce del mix spiccano una collaborazione con Morah, e brani inediti di Umwelt, Machino e Galaxian e rarità come Mayehm di Esoterik e “City Boom” di Andrea Parker e David Morley.

Ecco un assaggio, con “Data Move” di L.F.T., progetto del producer di Amburgo Johannes Haas del duo Schulverweis.