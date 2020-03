La Top 7 della settimana (#10, 2020)

7. Joji debutta in TV da Jimmy Fallon

Da meme vivente (era l’omino in tutina rosa, Pink Guy, protagonista di parecchi video virali) ad autore di musica sempre più ambiziosa e ricercata. In settimana Joji ha debuttato in TV da Jimmy Fallon col suo nuovo singolo “Run”, e fa la sua porca figura.

6. Tame Impala da Live on Jimmy Kimmel!

Sempre in TV, sempre nello show di un presentatore che si chiama Jimmy, sempre in una nazione in cui la musica sembra essere ancora qualcosa di rilevante da mostrare in un programma di successo: pochi giorni fa i Tame Impala hanno suonato dal vivo nello show di Jimmy Kimmel alcuni pezzi estratti dall’ultimo lavoro The Slow Rush, tra cui questa versione felpata di “Breathe Deeper”.

5. Un po’ di restyling nel pop italiano

Se una volta in Italia i rapper avevano bisogno del ritornellone dell’artista pop per farsi notare dal pubblico mainstream, ora la situazione si è praticamente ribaltata, come prevedibile dai numeri delle classifiche. Nello stesso giorno sono usciti i featuring, un tempo impensabili, di Marracash con Elisa (“NEON”) e Francesca Michielin con Fabri Fibra in “Monolocale”. Giudicate voi se la missione di svecchiamento dello stantio pop nazionalpopolare è riuscita o se siamo messi peggio di prima.

4. I BROCKHAMPTON chiamano Dua Lipa nel remix di Sugar

Il punto precedente di questa Top 7 è un esempio dei recenti tentativi italiani di svecchiamento e Urbanizzazione del pop, connubio che invece negli USA ha sempre funzionato a meraviglia. Un’ulteriore dimostrazione arriva proprio in queste ore col remix di “Sugar”, dove l’hip hop alternativo dei Brockhampton incontra la voce suadente di Dua Lipa. Notevole anche il video correlato.

3. Torna il Lorenzone nazionale

E’ finalmente tornato in questi giorni uno degli artisti italiani più acclamati all’estero, tanto da aver trovato casa in Warp Records. “Discipline of Enthusiasm” è il singolo che precede l’uscita di Scacco Matto, nuovo album di Lorenzo Senni in arrivo il prossimo 24 aprile.

2. Nuovo album per U.S. Girls

Tra i vari album che vengono pubblicati in blocco ogni venerdì, uno dei più attesi della settimana era sicuramente il nuovo lavoro di Meghan Remy, producer conosciuta come U.S. Girls. E’ ora disponibile Heavy Light, sempre per la 4AD, lanciato da un bel singolo che ascoltiamo già da qualche settimana, “4 American Dollars”.

1. Annullata la vita culturale in Italia

Si potrebbe dedicare una Top 7 ai migliori concerti di marzo/aprile annullati in Italia per colpa del Corona Virus, o alle sette battute meno divertenti legate alla pessima situazione culturale in cui siamo finiti a causa delle regole dettate dal governo per ridurre il rischio di un contagio ingestibile. Sta di fatto che stiamo di fronte all’inizio del periodo più buio di sempre per chi organizza e chi ama la musica dal vivo, i gestori dei locali e dei festival, i tour manager, le band, le etichette, i venditori di merchandising e i paninari con i chioschi fuori dai concerti. Dal momento che i media tradizionali in questo momento sembrano dimenticarsi del lavoro di tutte queste persone appartenenti al settore della musica live (forse perché non lo considerano un lavoro vero?), lo facciamo noi: Resistete, perché usciremo da questa quarantena obbligata più famelici di concerti di prima, con il triplo della voglia di stare sotto un palco, piccolo o grosso che sia, vicini vicini a meno di un metro di distanza e non più barricati in casa. Forza e coraggio.



(Stefano D. Ottavio)